Япония надеется на развитие сотрудничества Renault и Nissan при новом руководстве

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии надеется, что отношения между компаниями Nissan и Renault будут плавно развиваться после назначения нового руководства. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Мы надеемся, что Nissan и Renault будут в дальнейшем гармонично продвигать сотрудничество", - сказал он, комментируя первый визит в Токио нового президента Renault Жан-Доминика Сенара. Вместе с тем министр добавил, что у него нет планов с ним встречаться, поскольку Сенар в первую очередь приехал, чтобы провести переговоры с представителями Nissan и еще одного японского автопроизводителя Mitsubishi, который также входит в трехсторонний альянс.

Сенар прилетел в Японию в четверг. В тот же день он провел первый раунд консультаций с президентом Nissan Хирото Саикавой и главой Mitsubishi Осаму Масуко. В пятницу у них запланирована еще одна встреча. Как отмечает агентство Kyodo, стороны не затрагивали вопросы, вызывающие наибольшие разногласия, среди которых назначение Сенара новым председателем совета директоров Nissan взамен арестованного Карлоса Гона.

В настоящее время Renault владеет 43,4% акций Nissan, обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров, а Nissan имеет 15% акций Renault и лишен там права голоса. Японская сторона выступает за пересмотр текущего положения и увеличение своей доли во французской компании.