Силуанов прокомментировал задержание основателя фонда Baring Vostok

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал задержание основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

"Если это мошенничество, то что тут можно сказать. Не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин. Тут нет разницы", - сказал Силуанов журналистам.

Ранее Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Подозреваемыми по делу являются также директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров.

Baring Vostok - фонд прямых инвестиций, действующий в странах России и СНГ с капиталом $3,7 млрд. Владельцем бренда Baring в области прямых инвестиций является компания BPEI, образовавшаяся в 2004 году в результате выкупа бизнеса у "ИНГ Групп"

Baring Vostok входит в состав акционеров банка "Восточный". Среди проектов фонда - "СТС Медиа", "Яндекс", "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Новомет".