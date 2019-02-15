Министр экономики ФРГ считает возможной реализацию "Северного потока - 2" в новых условиях

ТАСС, 15 февраля. Министр экономики и энергетики Петер Альтмайер считает возможной реализацию проекта "Северный поток - 2" после одобрения ЕС и Европарламентом ужесточения Газовой директивы Евросоюза. Об этом он заявил в пятницу в интервью агентству Reuters .

"Проект продвинулся довольно далеко, я думаю, что он может быть осуществлен при новых условиях", - приводит агентство слова Альтмайера, который добавил, что ожидает изменений в структуре владения и в том, кто будет иметь право доступа к газопроводу.

Министр добавил, что Германия хочет получать в любой момент "достаточное количество энергии по доступным ценам" и отметил, что у страны есть "интерес в осуществлении проекта "Северный поток - 2" с европейскими партнерами".