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Министр экономики ФРГ считает возможной реализацию "Северного потока - 2" в новых условиях

Петер Альтмайер отметил, что Германия хочет в любой момент получать достаточное количество энергии по доступным ценам

ТАСС, 15 февраля. Министр экономики и энергетики Петер Альтмайер считает возможной реализацию проекта "Северный поток - 2" после одобрения ЕС и Европарламентом ужесточения Газовой директивы Евросоюза. Об этом он заявил в пятницу в интервью агентству Reuters.

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"Проект продвинулся довольно далеко, я думаю, что он может быть осуществлен при новых условиях", - приводит агентство слова Альтмайера, который добавил, что ожидает изменений в структуре владения и в том, кто будет иметь право доступа к газопроводу.

Министр добавил, что Германия хочет получать в любой момент "достаточное количество энергии по доступным ценам" и отметил, что у страны есть "интерес в осуществлении проекта "Северный поток - 2" с европейскими партнерами".

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