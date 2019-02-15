Минэкономразвития: ликвидацию унитарных предприятий должны завершить в 2023 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ликвидация унитарных предприятий - ФГУП и МУП - должна завершиться в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

"ФАС разработала законопроект, согласно которому планируется, что ФГУПы и МУПы будут ликвидированы, либо реорганизованы. Сначала устанавливался срок до 2020 года. Сейчас речь идет о 2023 году", - сказала она.

Тарасенко добавила, что при ликвидации предприятий будут исключения для естественных монополий или оборонных предприятий. "Федеральные органы исполнительной власти заявляют примерно о готовности по реорганизации и ликвидации 60% унитарных предприятий. Субъекты, муниципалитеты - около 70%. Будем смотреть аккуратно на стратегически важные объекты, исходя из закона, соответственно, они будут подлежать исключению", - пояснила она.

При этом замминистра подчеркнула, что ФГУП - это довольно устаревшая организационно-правовая форма. "Есть более прозрачные, более понятные возможности, как акционерное общество, где есть совет директоров, к настоящему моменту довольно сильно продвинулись возможности корпоративного управления", - указала она.