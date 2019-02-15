Титов готов поручиться за задержанного основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов готов поручиться за основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, задержанного по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Об этом Титов заявил в эфире телеканала РБК в пятницу.

"Если бы хоть какие-то были сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества инвестиций, такого количества партнеров, которое у них было в России и не только в России, конечно, у них бы не было. Они все эти годы заслуживали свою репутацию как честного инвестора, который развил в России много инвестиционных проектов. Поэтому такое обвинение - явно это какая-то искусственная немножко схема. Я готов поручаться за предпринимателя Калви", - сказал Титов.

В пятницу по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей были задержаны четверо сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя - гражданина США Майкла Калви, который одновременно является контролирующим акционером и председателем совета директоров банка "Восточный".

Спор банка "Восточный" и Baring Vostok нужно решать в гражданском поле

Титов так же считает, что спор между банком "Восточный" и инвестиционным фондом Baring Vostok должен решаться в гражданском поле, а не в рамках уголовного дела.

По его словам, он пока не может комментировать дело по сути, так как не получал обращений от Baring Vostok, чтобы проанализировать доводы инвестфонда и материалы обвинения.

"Но из открытых источников я вижу, что речь идет о неправильной оценке акций, а это является абсолютно хозяйственным спором, который должен решаться в гражданском правовом поле", - сказал в пятницу ТАСС Титов, заявив, что уголовное право в данном случае ни при чем.

"Никаких арбитражных исков, как я понимаю, банк "Восточный" к Baring Vostok не подавал, и ситуация пока что выглядит сомнительно", - добавил бизнес-омбудсмен.

Он также выразил опасение, что возможный арест Калви, вопрос о котором будет решаться в субботу, может негативно отразиться на иностранных инвестициях в Россию. "Baring Vostok работал в России много лет, и все эти годы завоевывал свою репутацию честного инвестора. Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально", - сказал Титов.