Задержание Майкла Калви и арест фигурантов дела о хищении у банка "Восточный". Факты

Президент России Владимир Путин пока не получил информацию о задержании Калви, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, заявил, что необходимо разобраться в ситуации. "Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин. Тут нет разницы", - сказал он.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за Майкла Калвина. "Считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в РФ, а также помог становлению многих российских компаний", - отметил он.