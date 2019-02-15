Задержание Майкла Калви и арест фигурантов дела о хищении у банка "Восточный". Факты

Основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный экспресс". 15 февраля Басманный суд Москвы продлил ему срок задержания на 72 часа и арестовал пятерых фигурантов дела.
Что произошло
15 февраля стало известно о задержании основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
Вместе с ним были задержаны директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.
Возбуждено уголовное дело. Кордичев дал показания на других фигурантов. Срок следствия по делу установили до 13 апреля.
Басманный суд Москвы продлил Калви срок задержания на 72 часа и арестовал пятерых фигурантов дела.
Реакция властей
Президент России Владимир Путин пока не получил информацию о задержании Калви, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, заявил, что необходимо разобраться в ситуации. "Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин. Тут нет разницы", - сказал он.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за Майкла Калвина. "Считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в РФ, а также помог становлению многих российских компаний", - отметил он.
Реакция банка "Восточный"
В банке "Восточный" заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам по уголовному делу о мошенничестве. Кредитная организация рассчитывает на возмещение ей причиненного ущерба.
О фонде
Baring Vostok - фонд прямых инвестиций, действующий в странах России и СНГ с капиталом $3,7 млрд.
Он входит в состав акционеров банка "Восточный". Среди проектов инвестфонда - "Яндекс", Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", "Новомет".
Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный экспресс", продолжают работать в обычном режиме, отмечает компания. "Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка", - говорится в сообщении фонда.