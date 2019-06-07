Акционер "Восточного" назвал абсурдом связь между делом Калви и корпоративным спором

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Акционер банка "Восточный" Артем Аветисян назвал абсурдом и ложью информацию в СМИ о том, что корпоративный спор стал причиной уголовного преследования основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"То, что говорили СМИ, что данное уголовное дело связано с корпоративным спором - это абсурд и совершенная ложь, - сказал Аветисян. - Целью этих заявлений является попытка повлиять на общественное мнение". По его словам, корпоративный спор идет довольно долгое время и будет продолжаться еще как минимум полтора-два года.

Бизнесмен пояснил, что фонд не выполнил условия соглашения, незаконно удерживая акции, которые должен был передать. По его словам, у фонда была безупречная репутация и долгое время инвесторы пытались урегулировать данный спор в досудебном порядке. "У нас претензии к фонду на 22 млрд рублей", - добавил Аветисян.

При этом он подчеркнул, что категорически против любых инструментов силового давления для решения корпоративных споров. "Но здесь речь совсем о другом, - отметил акционер "Восточного". - Представьте, что вы вызвали полицейского по краже, а он обнаружил два трупа. Что ему, закрыть глаза на это? Единственное, чего добивается заявитель, - это возмещения ущерба".