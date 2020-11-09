Коллекторское бюро из дела Майкла Калви вернуло банку "Восточный" 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Первое коллекторское бюро (ПКБ) выплатило банку "Восточный" 2,5 млрд рублей, в растрате которых обвиняется основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Об этом в понедельник на заседании Верховного суда сообщил представитель потерпевшего миноритария банка Шерзода Юсупова.

"Банк получил деньги, сумму около 2,5 млрд рублей, и потому мы отказываемся от гражданского иска по делу", - сообщил представитель Юсупова.

Ранее банк "Восточный" заключил с принадлежащим фонду Baring Vostok Первым коллекторским бюро соглашение, в рамках которого банк получит 2,5 млрд рублей и откажется от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела против Майкла Калви.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).