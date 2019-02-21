Орешкин надеется, что дело основателя Baring Vostok рассмотрят максимально объективно

ТАСС, 21 февраля. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выразил надежду, что дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", рассмотрят максимально объективно, а в результате будет принято справедливое решение. Об этом министр заявил на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути" в Берлине.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Здесь я могу только выразить надежду, что рассмотрение этого дела будет происходить максимально объективно, с учетом всех факторов, и будет принято справедливое решение", - сказал Орешкин.

Калви арестован до 13 апреля, его подозревают в совершении преступлений, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).