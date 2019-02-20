Костин назвал негативной для рынка ситуацию вокруг основателя Baring Vostok Калви

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви является негативной для рынка. Такое мнение журналистам высказал глава банка ВТБ Андрей Костин.
"Я не знаю детали этой ситуации. Ситуация очень неприятная. Я про этого парня не знал никогда, но [это] негативно для рынка", - сказал он.
Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд также является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.