{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

Костин назвал негативной для рынка ситуацию вокруг основателя Baring Vostok Калви

Глава ВТБ отметил при этом, что не знает всех деталей ситуации
Глава банка ВТБ Андрей Костин Михаил Терещенко/ТАС
Описание
Глава банка ВТБ Андрей Костин
© Михаил Терещенко/ТАС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви является негативной для рынка. Такое мнение журналистам высказал глава банка ВТБ Андрей Костин.

На эту тему
Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Я не знаю детали этой ситуации. Ситуация очень неприятная. Я про этого парня не знал никогда, но [это] негативно для рынка", - сказал он.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд также является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
Путин предложил снизить налоговую нагрузку на застройщиков при строительстве соцобъектов
Читать полностью