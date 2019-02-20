Костин назвал негативной для рынка ситуацию вокруг основателя Baring Vostok Калви

"Я не знаю детали этой ситуации. Ситуация очень неприятная. Я про этого парня не знал никогда, но [это] негативно для рынка", - сказал он.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд также является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.