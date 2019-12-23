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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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Следствие переквалифицировало обвинение Калви с мошенничества на растрату

Как сообщил источник, знакомый с материалами дела, на данный момент нельзя утверждать, что предъявленное обвинение является окончательным

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следствие переквалифицировало с мошенничества на растрату 2,5 млрд рублей обвинение основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

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"Следствие переквалифицировало обвинение Майклу Калви с части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц), максимальное наказание по которому составляет 10 лет лишения свободы, на часть 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц) с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что следственные действия с Калви и его защитой начались в понедельник днем и продолжаются более пяти часов из-за отсутствия перевода на английский постановления следователя. "На данный момент нельзя утверждать, что предъявленное обвинение является окончательным, а расследование дела завершено", - сказал собеседник агентства.

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" проходят, помимо Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

В новость были внесены изменения (19:33 мск) - добавлены подробности.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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