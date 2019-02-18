Руководство фонда Baring Vostok попросило бизнес-омбудсмена разобраться в деле Калви

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов получил обращение от руководства фонда Baring Vostok разобраться в деле с арестом основателя фонда Майкла Калви. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил ТАСС.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Я как уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей получил обращение от руководства фонда Baring Vostok и начинаю разбираться в деле предметно", - сказал Титов.

По его словам, статья 108 Уголовно-процессуального кодекса запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности. Это также касается и статьи уголовного кодекса [ч.4 ст.159 УК "Мошенничество"], которую инкриминируют Майклу Калви.

"Применяться в этом случае должны иные меры пресечения - домашний арест, залог, подписка о невыезде. В ситуации с Калви - чистейшей воды корпоративный спор. И принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, явно незаконное", - подчеркнул Титов.

Он также указал, что вмешательство силовых структур в хозяйственную деятельность - это "серьезная этическая проблема для бизнеса".

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и совладельца банка "Восточный" Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Защита Калви намерена обжаловать арест.

Вaring Vostok - один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России, также специализируется на инвестициях в других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в проекты в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд является акционером Avito, Ozon, "ЭР- Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.