Вице-президент Венесуэлы оценил потери страны от санкций США в $38 млрд за три года

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Прямые потери Венесуэлы из-за санкций США за последние три года составили $38 млрд. Такую оценку обнародовал вице-президент южноамериканской страны по вопросам планирования Рикардо Менендес в опубликованном в понедельник интервью информационному агентству Agencia Venezolana de Noticias .

По словам политика, из указанной суммы $23 млрд относятся к потерям национального ВВП, в то время как еще $15 млрд связаны с деятельностью Citgo Petroleum - действующей в США дочерней компании государственной нефтяной корпорации PDVSA. "Если мы добавим к этому $20 млрд, которые были утрачены из-за саботажа нефтяной отрасли (речь идет о забастовке работников нефтяной отрасли, которая происходила на рубеже 2002-2003 годов - прим. ТАСС), мы получим $58 млрд потерь, то есть почти $60 млрд, которых лишилась республика", - сказал Менендес.

По его словам, инициатива о предоставлении Венесуэле иностранной гуманитарной помощи на фоне введения экономических санкций является "циничной". "Мы хотим, чтобы прекратились атаки на нашу экономику, военные преступления, и чтобы мы могли начать процесс экономического восстановления", - добавил вице-президент Венесуэлы.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. Кроме того, принадлежащая венесуэльской компании американская "дочка" Citgo сможет продолжить работу при условии, что полученные ей средства останутся на заблокированных в США счетах и не будут направляться в PDVSA. Таким образом, по заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.