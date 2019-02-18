Facebook объяснил блокировку страницы проекта RT необходимостью раскрытия им данных

ТАСС, 19 февраля. Социальная сеть Facebook объяснила ситуацию с блокировкой страницы проекта RT необходимостью раскрытия им данных о своей материнской компании. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Facebook.

Как ранее сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, Facebook заблокировал страницу одного из проектов телеканала. На телеканале выдвинули предположение, что страницы заблокированы по запросу телеканала CNN, который обвинил RT в "сокрытии своих связей с Кремлем".

"Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook... Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы. Поскольку эта функция еще не доступна для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу", - прокомментировали ситуацию в Facebook.

В соцсети отметили, что в течение 2018 года команда Facebook усиливала меры по борьбе со скоординированной деятельностью по распространению недостоверной информации и спамом, который рассылался с целью получения финансовой выгоды. "Мы продолжаем усилия, чтобы люди могли получать больше информации о страницах, которые они отслеживают", - добавили в соцсети.

В Telegram-канале RT отмечалось, что проект In the Now, страницы которого оказались заблокированы, делает ведущая телеканала Анисса Науэй. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео, уточнили в RT.