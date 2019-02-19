Siemens планирует наладить производство компрессоров для "Арктик СПГ - 2" в Ленобласти

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Концерн Siemens собирается на базе совместного предприятия с "Силовыми машинами" в Ленинградской области - "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) - локализовать производство компрессорного оборудования для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2". Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Siemens в России Александр Либеров.

"Мы недавно подписали соглашение с компанией "Новатэк" по поставке компрессорного оборудования для "Арктик СПГ - 2". И здесь важно то, что мы не просто будем поставлять оборудование для СПГ-проекта, но и собираемся локализовать его на базе нашего предприятия в Ленинградской области. То есть это не просто импорт оборудования из-за рубежа, а постоянный процесс локализации решений для энергетики", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания "Новатэка", ООО "Арктик СПГ - 2", и немецкая Siemens подписали договор о поставке компрессорного оборудования для трех линий по сжижению природного газа для одноименного проекта. Договор предполагает поставку трех компрессорных агрегатов сырьевого газа и шесть компрессорных агрегатов отпарного газа. Siemens уже поставлял газотурбинные генераторы и компрессоры отпарного газа для завода "Ямал СПГ" "Новатэка".