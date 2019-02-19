Siemens в РФ: мы с "Силовыми машинами" либо остаемся партнерами, либо станем конкурентами

Германский концерн Siemens планирует укреплять свои позиции в России, изучая возможность ускорения локализации газовой турбины и создания новых совместных производств, несмотря на резкое снижение мирового спроса на турбины большой мощности. В будущем совместное с "Силовыми машинами" предприятие ­— "Сименс Технологии Газовых Турбин" — должно стать центром обеспечения внутреннего спроса на энергоборудование. Глава Siemens в России Александр Либеров рассказал в интервью ТАСС, почему концерн верит в российский рынок, как идут переговоры с "Силовыми машинами" о дальнейшей форме сотрудничества и какие транспортные проекты интересны компании. — Отразилась ли история с поставкой газовых турбин производства Siemens на работе компании в России? Понесло ли российское подразделение Siemens убытки из-за принятого решения ужесточить работу в России?

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— Хочу сказать, что мы себя чувствуем очень стабильно на российском рынке. В прошлом году оборот компании составил около €1 миллиарда. Нами реализуются проекты в различных областях, в том числе в железнодорожном машиностроении. В частности, с группой "Синара" мы вместе производим и поставляем поезда "Ласточка", локомотивы. Мы реализуем и проекты в области энергетики. Один из крупных проектов — поставка двух турбин мощностью по 187 МВт каждая для Грозненской ТЭС, которую строит "Газпром энергохолдинг". Обе турбины уже успешно установлены. Газовая турбина на первом блоке станции уже запущена в эксплуатацию, в 2019 году ждем ввода второй турбины. И, конечно же, мы видим перспективы развития в России. — Говоря о направлении энергетического машиностроения, вы рассчитываете на обеспечение спроса на газовые турбины в связи с принятием новой программы модернизации энергомощностей? — Эта программа, недавно принятая правительством Российской Федерации, нам очень интересна. Мы знаем о высоких требованиях к локализации оборудования, которые устанавливаются для участников этой программы. И, как вам известно, нами задолго до этого была проведена большая работа по локализации энергетического оборудования. Это и завод по производству трансформаторов в Воронеже, и энергетический кластер в Ленинградской области, в который входит совместное с "Силовыми машинами" предприятие — "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ). Локализация производства газовых турбин на этом предприятии уже доведена до 60%. И мы готовы увеличивать этот показатель до 100%. Но, естественно, здесь для нас важно подтверждение со стороны правительства Российской Федерации, что такое оборудование будет допущено к участию в новой программе модернизации тепловых станций. Siemens в этой программе видит возможность перевода российской энергетики с паросилового цикла на парогазовый цикл, что повысит КПД энергообъектов. В качестве примера приведу Киришскую ГРЭС, где в результате установки двух газовых турбин Siemens 4000F (мощностью 329 МВт — прим. ТАСС) КПД станции увеличилось с 35% до более чем 50%. Это приносит значительный экономический эффект. — Когда вы говорите о необходимости заручиться поддержкой правительства РФ на включение оборудования Siemens в новую программу модернизации, вы имеете в виду, что надо утрясти регуляторные вопросы или хотите получить гарантию под обеспечение производства заказами на турбины? — Постановление правительства с требованиями для энергооборудования, участвующего в программе модернизации энергомощностей, дорабатывается. Для нас важно, чтобы в нем было отражено, что все оборудование, полностью локализованное в Российской Федерации, попадало в эту программу вне зависимости от происхождения компании, выпустившей его. У нас пока нет гарантий, что такое оборудование будет участвовать в программе на равных условиях с продукцией российских предприятий. — Как только такое постановление вступит в силу, Siemens приступит к работам по увеличению уровня локализации турбин до 100% к 2025 году, как вы заявляли ранее? — Да, мы к этому готовы. У нас сейчас, как я уже сказал, турбина 2000E мощностью 187 МВт локализована чуть более, чем на 60%. Мы готовы до 2020 года локализовывать ее на 70% и до конца 2024 года — до 100%. Более того, сейчас мы рассматриваем возможность сократить этот срок — может быть, на год, на полтора. Сейчас проработка этого вопроса идет очень активно. — От чего будет зависеть принятие этого решения? От объема инвестпрограммы в этот проект? — Нет, это не вопрос денег, это вопрос, скорее, зрелости поставщиков, создания технологической экосистемы в России — вопрос зрелости и развития технологии. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими российскими компаниями для ускорения процесса локализации турбины до 100% раньше заявленного 2024 года. Увеличение уровня локализации с 70% до 100% — это локализация так называемого горячего тракта, самой технологически сложной части турбины. Чтобы это реализовать, у российских компаний-поставщиков должны быть соответствующие наработки, и они должны доказать свою компетенцию соответствующего уровня. — Есть ли у Siemens планы по увеличению уровня локализации турбин других классов, которые выпускает СТГТ?

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— Мы повышаем уровень локализации турбины мощностью 187 МВт не потому, что ее удобнее локализовать, а потому, что мы видим, что эта турбина наиболее востребована на энергетическом рынке в России. Имеет смысл локально производить ту турбину, в которой есть определенная потребность. По нашим оценкам, ежегодная потребность в таких турбинах в России будет составлять от трех до шести турбин — это хорошая загрузка для предприятия. Сейчас нам приходиться загружать наш завод в Ленинградской области заказами из Европы и, в частности, из Германии. Но это не та бизнес-модель, на которую мы рассчитываем в среднесрочной перспективе. СТГТ создавалось для того, чтобы обеспечивать газовыми турбинами российский рынок. — То есть вы не рассматриваете возможность экспорта турбин в СТГТ в дальнейшем? Мы рассматриваем и возможность экспорта, но с участием российского финансирования, например, по межправительственному соглашению или в рамках программ поддержки экспорта. Основной рынок для СТГТ — это Россия. — Нет ли у Siemens опасений, что объем заказов на турбины на российском рынке резко снизится после 2030 года, когда закончатся отборы по новой программе модернизации энергомощностей? — С одной стороны, я с вами согласен, что надо всегда думать на долгосрочную перспективу, но жизненный цикл продукта и изменения в экономике происходят намного быстрее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому сейчас я думаю, что нам сначала надо дожить до 2030 года, а дальше будет видно. На Российском инвестиционном форуме в этом году не раз звучал тезис, что топливно-энергетический сектор важен для Российской Федерации, и без него невозможно развитие экономики. И поскольку мы слышим прогнозы по росту российской экономики на перспективу после 2030 года, уверен, что спрос на нашу продукцию будет и в долгосрочной перспективе.

Поэтому нам очень важно иметь полностью локализованное производство турбин в России, чтобы не зависеть от поставок зарубежных комплектующих. Это также существенно и с точки зрения нивелирования угрозы валютных рисков

Отмечу, что повышение уровня локализации — это не только финансовая инвестиция, это инвестиция и в российскую образовательную базу. Мы в рамках этого проекта готовы создать инжиниринговый центр по развитию технологий газовых турбин. — В какую сумму Siemens оценивает инвестиции в увеличение локализации турбин в России? — Цифры я сейчас не готов назвать, потому что мы сейчас находимся в процессе расчетов и переговоров с партнерами. Но это десятки миллионов евро до 2024 года. — В России недавно состоялся конкурс на поставку газовых турбин для станции "Ударная" в Тамани, но Siemens не принял в нем участие. Почему и какие проекты в России интересны холдингу? — Мы не во всех проектах принимаем участие, в этом решили не участвовать. Подробности принятия такого решения я бы не хотел комментировать. Мы сейчас реализуем другие проекты в России. Так, ведем активный диалог с республикой Татарстан: это и проекты с "Казаньоргсинтез" и модернизация Казанской ТЭЦ-1 "Татэнерго". Кроме того, мы недавно подписали соглашение с компанией "Новатэк" по поставке компрессорного оборудования для Арктик СПГ-2. И здесь важно то, что мы не просто будем поставлять оборудование для СПГ-проекта, но и собираемся локализовать его на базе нашего предприятия в Ленинградской области. То есть это не просто импорт оборудования из-за рубежа, а постоянный процесс локализации решений для энергетики. — Могут ли планы "Силовых машин" по выпуску к 2024 году отечественной газовой турбины мощностью 170 МВт негативно повлиять на планы Siemens по увеличению уровня локализации или привести к пересмотру программы развития Siemens в России?

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— Заявления и реализация конкретного проекта — разные вещи. Как я уже говорил, вопрос разработки турбины практически с нуля — это вопрос не только денег, но и вопрос технологической зрелости. Он займет не год и даже не четыре-пять лет. Турбину, которую мы сейчас хотим локализовать в России до 100%, мы производим с 1981 года, она прошла несколько стадий модернизации. Я не могу комментировать планы "Силовых машин", это инвестиционное и стратегическое решение компании, но на фоне сокращения мирового рынка турбин в последнее время считаю, что к этому вопросу надо подойти взвешено с точки зрения экономической оценки таких инвестиций. Стоит ли изобретать велосипед с нуля, если он уже есть, и если тот, кто его изобрел, готов полностью локализовать его производство в России? Надо провести глубокую оценку экономических рисков такого проекта, потому что мировой рынок больших газовых турбин сократился практически вдвое буквально за несколько лет. Поэтому я ожидаю на рынке, скорее, процессы консолидации, нежели возникновение новых игроков. — О консолидации каких крупных игроков на мировом рынке энергетического машиностроения можно говорить? Есть ли у Siemens такие планы, в том числе и с российскими предприятиями? — Мы открыты к сотрудничеству. Мы и сейчас работаем со многими игроками рынка, в частности с "Силовыми машинами" мы взаимодействуем в рамках совместного предприятия. Как я уже говорил, недавно заключили соглашение, предполагающее долгосрочное сотрудничество с "Новатэком". Кроме того, ведем переговоры с "Газпром энергохолдингом" о создании совместного предприятия по производству энергетического оборудования. Я бы пока не хотел комментировать детали, но надеюсь, что в ближайшее время мы сможем раскрыть подробности этого проекта. Если говорить о консолидации на мировом рынке, то крупные игроки в этом секторе — General Electric и Siemens — сокращают свои производственные мощности. Если рынок падает в два раза, то это означает, что коммерческие компании должны на это реагировать с точки зрения базы расходов. — Снижение мирового спроса на турбины может повлечь закрытие или частичное перепрофилирование СТГТ? — Концерном Siemens было принято стратегическое решение — сделать Ленинградскую область энергетическим хабом. Речи о его закрытии нет, наоборот, мы продолжаем его развитие и планируем инвестировать в проект. — "Силовые машины" после решения о создании собственной технологии не говорили о желании выйти из СТГТ или изменить условия участия в этом проекте? — Вопросы о сотрудничестве с "Силовыми машинами" понятны: мы либо остаемся партнерами, либо становимся конкурентами. С точки зрения деталей дальнейшей формы нашего сотрудничества — мы еще в процессе переговоров, и было бы неправильно сейчас выносить их на публичное обсуждение. Но мы надеемся прийти к позитивному консенсусу. Как это произойдет, мы объявим дополнительно. — Есть понимание, в какие сроки Siemens и "Силовые машины" могут прийти к консенсусу? — Я думаю, в ближайшее время, потому что нам надо принимать стратегические решения по дальнейшему развитию бизнеса Siemens в России. — Более года назад, после скандала с поставкой турбин Siemens в Крым, концерн заявил о планах выйти из "Интеравтоматики", в которой владеет 46%, но доля концерна в компании так и не снизилась. Siemens решила сохранить долю в проекте?

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— Мы в таких случаях обычно не меняем свое решение — мы по-прежнему собираемся выходить из "Интеравтоматики". Сейчас мы находимся в финальной стадии выхода из уставного капитала компании, прорабатываем юридические вопросы, ведем переговоры. — Кто купит вашу долю в проекте? — Этого я не могу сказать. Здесь могут быть разные варианты развития событий, но мы не будем акционерами "Интеравтоматики". Компания занимается автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУТП) — это очень важная система, можно сказать, мозг электростанции. Но у Siemens есть собственные технологические наработки в этом направлении. Поэтому в будущем мы готовы предлагать такие решения для электростанций самостоятельно, а не в форме совместного предприятия. — Есть понимание, в какие сроки сделка по выходу Siemens из "Интеравтоматики" может быть закрыта? — Я повторяю: сейчас идет процесс именно юридической проработки. Он ведется не только с нашей стороны, здесь также идет речь о соблюдении всех правил экспортного контроля. Поэтому я бы назвал текущий процесс технической и юридической работой и не стал бы говорить о конкретных сроках решения этого вопроса. — Помимо энергетики, Siemens активно инвестирует в развитие транспортных проектов в России, в том числе тесно работает с РЖД. Когда будет подписан твердый контракт на поставку "Сапсанов" в адрес РЖД? И какие будут его основные условия? — Мы подписали соответствующее соглашение о намерениях между РЖД и "Уральскими локомотивами" (СП Siemens и группы "Синара" — прим. ТАСС) в сентябре 2018 года в Берлине. Переговоры по контракту находятся сейчас в финальной стадии, и мы рассчитываем подписать твердый контракт, согласно договоренности в протоколе о намерениях, до конца марта 2019 года. — Какие будут технические и технологические отличия у новых поездов? — Несколько поездов из общего количества, предусмотренного соглашением, будут переменного тока и смогут набирать скорость до 300 километров в час. Но для них, естественно, нужно высокоскоростное полотно, которого пока нет. Будем надеяться, что со временем между Москвой и Санкт-Петербургом проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) также будет реализован. — Готовы ли "Уральские локомотивы" выпускать такие поезда? — Да, мы даже готовы создать в России совместно с "Уральскими локомотивами" и РЖД инжиниринговый центр для разработки следующего поколения высокоскоростных поездов на базе новой платформы, которая была недавно представлена концерном на выставке в Берлине. Поставки поезда для высокоскоростной магистрали, разработанного уже на новой платформе, могли бы стать еще одним этапом развития сотрудничества Siemens, группы "Синара" и РЖД. — Когда может быть создан опытный образец?

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