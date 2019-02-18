"Ъ": стоимость магистрали Екатеринбург - Челябинск составит 344 млрд рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Екатеринбургом и Челябинском составит 344 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, РФПИ, Siemens Mobility (подразделение Siemens по производству железнодорожной техники и составов, представляющее консорциум "Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных магистралей в России") и хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" подписали в ходе конференции по безопасности в Мюнхене соглашение о строительстве ВСМ, которая свяжет два уральских города.

Согласно декабрьской финансовой модели проекта, общий бюджет обойдется в 343,9 млрд рублей. Капитальный грант, как пишет издание со ссылкой на Минтранс РФ, составит 231 млрд рублей, до 2050 года перевозчик получит субсидии из бюджетов Челябинской и Свердловской областей в размере 62,3 млрд рублей и плату концедента в размере 216,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что РФПИ, Siemens Mobility и хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" договорились о совместной реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск - Екатеринбург. Проект ВСМ предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии, которая соединит два областных центра и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов. Строительство железнодорожной линии начнется в 2021 году, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.