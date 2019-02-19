Рябков заявил, что запуск INSTEX должен открыть новые возможности перед Россией

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Предстоящий запуск европейского механизма внешнеторговых расчетов INSTEX, призванного содействовать торговле с Ираном в обход американских санкций, должен открыть дополнительные возможности и перед Россией. На это указал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Со временем "полноформатное функционирование" механизма должно будет включать и "раскрытие [его] возможностей для обслуживания торговли между Ираном и третьими странами, в том числе Китаем и Россией", отметил высокопоставленный дипломат.

В этом смысле, по его словам, страны - учредители INSTEX "слово держат". "Пусть не сразу, но в этом направлении дело движется", - констатировал Рябков.

31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"). Сам по себе механизм должен обеспечить техническую возможность проводить сделки с Тегераном и не освобождает тех, кто им воспользуется, от санкций США.

Создание INSTEX стало ответом "евротройки" на выход США в мае прошлого года из Совместного всеобъемлющего плана действий с Тегераном - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.