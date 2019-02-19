"INSTEX — это дедолларизация". Как "евротройка" бросает вызов США ради сделки с Ираном

Первый в своем роде крупный проект по дедолларизации международной торговли готов к проверке на практике. И запускают его не какие-то заклятые враги Вашингтона, а его ближайшие друзья и союзники — Лондон, Берлин и Париж.

На эту тему Темы Сирии и ядерной сделки с Ираном завершили Мюнхенскую конференцию по безопасности

Речь идет о так называемом механизме поддержки торговых обменов (Instrument for Supporting Trade Exchanges, INSTEX, читается "инстекс" — прим. ТАСС), о создании которого эта "евротройка" объявила в конце января. Поддерживать предполагается торговые обмены с Ираном — в обход американских экстерриториальных санкций, которые продолжают ужесточаться после выхода США в мае прошлого года из Совместного всеобъемлющего плана действий с Тегераном. СВПД — это сделка, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Участники соглашения — Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция — не одобряют решение Вашингтона об отказе от общих договоренностей, а, наоборот, пытаются их спасти. Именно это вынуждает теперь "евротройку", по сути, бросать вызов доллару. "INSTEX — это и есть дедолларизация", — пояснил мне российский специалист, который в курсе работы по формированию нового механизма. Доллары для сделок с Ираном использовать заведомо нельзя, напомнил он, поскольку "любая долларовая проводка через корсчет будет немедленно заморожена". Параметры определены Пока новый механизм еще не запущен. Однако инкорпорирование новой структуры состоялось. Капитал выкуплен тремя государствами.

На эту тему "Известия": россияне поддерживают дедолларизацию, несмотря на рост ставок валютных вкладов

Кроме того, уже определены основные параметры функционирования INSTEX и назначены управляющие во главе с немецким банкиром Пером Фишером. По свидетельству германской государственной медиакомпании "Дойче велле" (Deutsche Welle), базироваться новая организация будет в Париже, а британцы будут возглавлять в ней наблюдательный совет. Интересно, что, по словам моего собеседника, иранцам выдвинуто требование создать для работы с INSTEX аналогичную структуру, без которой якобы не обойтись. Тегеран не очень понимает, зачем нужна подобная зеркальность, но, судя по всему, требование выполнит, поскольку вынужден подстраиваться под партнеров. Уточнить, когда конкретно новый механизм начнет работать, пока не удалось. Но поскольку участники СВПД в начале марта собираются в очередной раз "сверять часы", можно предположить, что тогда и будет дана отмашка. Известно также, что первые два-три месяца INSTEX в любом случае будет функционировать в пилотном режиме. На протяжении этого "испытательного срока" будет производиться проверка и доводка новой системы перед ее окончательным и полным "вводом в эксплуатацию". В частности, в этот период обслуживаемые сделки предполагается ограничить поставками в Иран продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования, т. е. товаров, для которых и сейчас в санкционном режиме делаются исключения. Российский угол Естественно, для России важен прежде всего вопрос о том, смогут ли наши компании и организации подключаться к данной европейской инициативе. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, курирующий отношения и с США, и с Ираном, и хорошо знающий санкционную проблематику, по этому поводу сказал мне, что будущее "полноформатное функционирование" нового механизма должно будет включать и "раскрытие [его] возможностей для обслуживания торговли между Ираном и третьими странами, в том числе Китаем и Россией".

На эту тему Чтобы спасти рубль. Может ли Россия обойтись сейчас без доллара?

В этом смысле, по словам высокопоставленного дипломата, страны-учредители INSTEX "слово держат". "Пусть не сразу, но в этом направлении дело движется", — сказал Рябков. Согласно его пояснениям, он исходит из того, что компании, желающие использовать новый механизм, не обязаны будут дожидаться особых приглашений от учредителей, а смогут сами подавать заявки. Соответственно, при заключении новых контрактов с иранцами в них можно будет исходно предусматривать проводку платежей через INSTEX. А что касается действующих соглашений, их можно будет скорректировать с помощью поправок или дополнительных протоколов. Это нормальная коммерческая практика, обычно не занимающая много времени. Можно ли будет подключаться к работе через новый механизм и российским банкам, пока не ясно. Вообще, конечно, вопросов, требующих дополнительной проработки и согласования, великое множество — и уже имеющихся, и тех, которые наверняка еще появятся. Судя по общему тону комментариев, пока важно то, что учредители INSTEX готовы к диалогу на эти темы. Американские угрозы Понятно, что в Вашингтоне планы создания нового механизма приняты в штыки.

На эту тему В пользу евро. Чего ждать от планируемых валютных манипуляций

Госдепартамент США распространил заявление с предупреждением о том, что нарушение режима американских санкций против Ирана чревато "суровыми последствиями, которые могут включать лишение доступа к американской финансовой системе и способности вести бизнес с США или американскими компаниями". Документ был растиражирован посольствами США в Европе. На днях в речи на мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майкл Пенс в очередной раз обрушился с нападками на иранское руководство и заявил, что, по мнению Вашингтона, его европейским партнерам "пора перестать подрывать санкции США", "пора стать плечом к плечу" с Америкой и ее "друзьями и союзниками в регионе", "пора выйти из иранской ядерной сделки и присоединиться к [американскому] экономическому и дипломатическому нажиму" на Тегеран. Другое дело, европейцам, включая устроителей традиционного мюнхенского форума, менторский тон заокеанского гостя пришелся не по вкусу. В чем Берлин видит свои интересы, доходчиво объяснила в собственной речи канцлер Германии Ангела Меркель. А немецкая пресса писала, что европейцы "не могут аплодировать" человеку, который "раздает [им] указания" и "каждой своей фразой восхваляет" непопулярного в Старом Свете Дональда Трампа. Наконец, стоит отметить, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, чье выступление в Мюнхене вызвало большой интерес, напомнил, что Тегеран не может в одиночку, без поддержки Европы, нести бремя выполнения СВПД. А заодно указал, что INSTEX сам по себе всех проблем не решает. Напуган ли бизнес? Конечно, немалую часть бизнеса, особенно транснационального, американские угрозы отпугивают. Но при этом специалисты исходят из того, что в Европе хватает и компаний — прежде всего, не завязанных на американский рынок, — которые ради торговли и бизнеса с Ираном могут этими угрозами и пренебречь.

На эту тему Самая темная ночь перед рассветом? Переживет ли ЕС внутренний кризис

"Не имея перспектив на американском рынке и будучи в достаточной мере защищенными блокирующим регламентом Евросоюза, они с помощью механизма INSTEX получат возможность это осуществлять", — сказал Рябков, имея в виду работу на иранском направлении. "Может быть, это слишком наивное предположение. Но альтернативы все равно нет", — добавил он. Что касается российских компаний, у нас, как известно, огромное множество предприятий и организаций, в том числе в "нефтянке" и "оборонке", и так уже находятся в американских "черных списках". "Поэтому это все, конечно, потребует дополнительного юридического анализа, но особого изменения нынешней ситуации я не вижу", — сказал замглавы МИД РФ. Он напомнил, что отечественные компании в целом уже привыкли работать в условиях отсутствия доступа к кредитованию из источников, контролируемых США. Никого давно не удивляет и блокировка счетов в банках, находящихся под американской юрисдикцией. Но вот что касается "ареста проводок платежей", с этим все еще "бывают проблемы", — признал собеседник. И добавил, что "вот здесь как раз может очень пригодится INSTEX, как и имеющиеся двусторонние формы работы, включающие прежде всего оплату тех или иных контрактов в национальных валютах либо в валютах третьих стран". "Мухи отдельно" А это и есть та самая дедолларизация.