Мантуров заявил, что Россия готова к любым санкционным решениям США

"Санкции из ада": что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

"Они [США] всегда нас пугают, и мы всегда этого [ужесточения санкций] ждем, поэтому сказать, когда это произойдет <...> это всегда сложнопрогнозируемый процесс. Поэтому по мере поступления фактов мы анализируем те вызовы, которые возникают", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он ужесточения санкционного режима.

Группа законодателей США 12 февраля представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России. В частности, предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков. Формальным поводом для таких действий законодатели США считают инцидент в Керченском проливе между кораблями РФ и Украины в ноябре 2018 года.

США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. 27 января 2019 года министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами.