Источник: исполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в январе составило 83%

ТАСС, 20 февраля. Уровень исполнения соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в январе составил 83%. К такому выводу пришел технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания в Вене. Об этом ТАСС сообщил источник в секретариате ОПЕК.

При этом страны ОПЕК исполнили план по сокращению добычи нефти на 91%, страны "не ОПЕК" - на 64%.

Подсчеты технического комитета отличаются от данных, рассчитанных ранее на основе январского отчете ОПЕК и подсчетов Международного энергетического агентства (МЭА). Так, из ежемесячного доклада ОПЕК по итогам января следовало, что страны ОПЕК сократили добычу в первом месяце только на 86%, не достигнув целевого в сделке уровня добычи в 25,937 млн баррелей в сутки. Несмотря на лидерство Саудовской Аравии, которая снизила в январе добыче сильнее, чем обещала, не все страны последовали ее примеру.

В январе добычу наращивал Казахстан (на 50 тыс. баррелей в сутки вместо снижения на 40 тыс. баррелей в сутки) - до 2,08 млн баррелей в сутки. Низкими темпами добычу нефти также сокращали Россия и Азербайджан. Впрочем, по условиям договоренностей, Россия может сокращать добычу постепенно.

С опережением сокращали добычу в январе также ОАЭ, Кувейт и Ангола. В то же время, такие страны как Ирак и Габон добычу не сокращали, а наращивали. Не снижалась добыча и у Конго. Медленнее, чем необходимо, снижали производство нефти Нигерия, Алжир и Эквадор.

Позднее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо обратился к странам-участницам соглашения с призывом ускорить сокращение с целью скорейшей стабилизации рынка. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с ТАСС в Абу-Даби сказал, что страны ОПЕК+ достигнут 100-процентного выполнения сделки в I квартале этого года.

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