Samsung представил смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном и шестью камерами

Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.

Как пояснил старший вице-президент Samsung по маркетингу Джастин Денисон, в сложенном состоянии устройство можно использовать как смартфон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Денисон констатировал, что "Galaxy Fold невероятно универсален - это смартфон, планшет и камера, которая умещается в карман". Устройство оснащено шестью камерами и доступно в четырех цветах: черном, серебристом, зеленом и голубом.

Устройство получило два экрана - 4,6-дюйомвый и 7,3-дюйомвый. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - для применения его в качестве планшета. Galaxy Fold будет поддерживать доступ к сетям пятого поколения 5G. Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 512 ГБ.