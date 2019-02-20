Курц заявил, что Австрия продолжит развивать "Северный поток - 2" и покупать газ у России

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Австрия продолжит развивать газопровод "Северный поток - 2" и будет покупать газ из России, потому что он дешевле американского. Об этом заявил в среду федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире австрийского телеканала ORF-2 по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По его словам, Трамп во время встречи заявил, что он выступает против газопровода "Северный поток - 2". "Мы - за этот проект, мы заинтересованы в безопасности снабжения Австрии и хотим, чтобы в Австрии был газ для отопления, чтобы газ был для наших предприятий, который необходим для производства, - сказал Курц. - Мы будем продолжать развивать этот проект".

"Пока цена будет в России лучше, чем в США, Россия продолжит для нас быть более привлекательным партнером", - отметил канцлер Австрии и добавил, что Вена заинтересована в расширении возможностей транспортировки газа в Европу. "Он [Трамп] как бывший бизнесмен может понять это. У нас здесь просто разные интересы, и эта тема не удивила", - сказал Курц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц находится с официальным визитом в США, где он провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.