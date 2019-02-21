Лавров: поправка к Газовой директиве отвечает интересам ЕК, а не странам ЕС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Поправка к Газовой директиве проходит в рамках политической линии Еврокомиссии (ЕК), а не стран - членов Евросоюза (ЕС), которые задействованы в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Он напомнил, что, по заключению специального правового комитета ЕК, поправка нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, но ЕК анализ собственных юристов показался малоубедительным. "Нам казалось, что уж юридическое заключение собственного комитета должно было быть встречено с уважением со стороны Еврокомиссии, тем более что страны - члены [ЕС], чьи компании участвовали в этом проекте, продолжают участвовать. Они четко заявили свою позицию, но Еврокомиссия продолжила свою линию, а не линию стран - членов. Эта линия завершилась принятием поправки к Газовой директиве", - отметил министр.

По его словам, не нужно иметь юридическое образование, чтобы понимать сомнительность применения правовых норм задним числом. Он подчеркнул, что проект был начат, когда действовала директива до поправок, и его законность не подвергалась сомнению, и что менять источники права постфактум в отношении коммерческих проектов, руководствуясь лишь политическими мотивами, неправильно.

"Плохой компромисс лучше хорошей ссоры, и если это позволило ЕС сохранить единство, если это позволит избежать абсурдной ситуации, когда труба, в которую газ может поставлять только Россия, будет пуста, мы только рады. Надеюсь, мы будем иметь хорошее завершение всей этой достаточно веселой истории", - резюмировал глава МИД России.

Доработанная Газовая директива распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские. Согласно документу, оператором "Северного потока - 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Впрочем, Берлин добился значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из-под действия этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК.

По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде Газовая директива не позволит блокировать строительство "Северного потока - 2", но может создать дополнительные проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности в вопросе сроков окупаемости проекта.