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Песков заявил, что борьба с теневым сектором экономики ведется на планомерной основе

Пресс-секретарь президента отметил, что работа ведется по линии правоохранительных органов, по линии специальных ведомств и по линии правительства

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти РФ ведут планомерную работу по борьбе с теневым сектором экономики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщение РБК, согласно которому, по оценке Росфинмониторинга, объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн рублей.

По словам представителя Кремля, борьба с теневым сектором - это "планомерная работа". "Она ведется и по линии наших правоохранительных органов, и по линии специальных ведомств, и по линии правительства", - сказал Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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