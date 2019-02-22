Песков заявил, что борьба с теневым сектором экономики ведется на планомерной основе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти РФ ведут планомерную работу по борьбе с теневым сектором экономики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщение РБК, согласно которому, по оценке Росфинмониторинга, объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн рублей.

По словам представителя Кремля, борьба с теневым сектором - это "планомерная работа". "Она ведется и по линии наших правоохранительных органов, и по линии специальных ведомств, и по линии правительства", - сказал Песков.