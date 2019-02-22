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РБК: объем теневой экономики России превысил 20 трлн рублей в 2018 году

Издание ссылается на документ Росфинмониторинга и сообщает, что для вывода преступных доходов за рубеж нелегальные экономические агенты активно используют фиктивную внешнеэкономическую деятельность
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России по итогам 2018 года, который составил 20 трлн рублей или около 20% ВВП страны. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на проект документа Росфинмониторинга с анализом уровня соответствия РФ рекомендациям ФАТФ (международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

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Согласно документу, в 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП, или 24,3 трлн рублей, а 2017 году - 20,5% ВВП (18,9 трлн рублей).

"Возможно, резкое сокращение теневой экономики в 2017 году связано не только с реальным сокращением скрытой и нелегальной активности, но и с изменением методики Росфинмониторинга (какая-то часть теневой экономики перестала таковой считаться). В то же время сам Росфинмониторинг отмечает, что в последние годы объемы выводимых за рубеж подозрительных денежных средств "существенно снизились", "значительно сократилось" и поступление теневых финансовых потоков из-за рубежа", - пишет РБК.

В самом документе не приводится методология оценки. При этом Росфинмониторинг включает в теневую экономику серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также выплату серых зарплат.

По данным Росфинмониторинга, нелегальные экономические агенты активно используют фиктивную внешнеэкономическую деятельность для вывода преступных доходов за рубеж. "Денежные средства выводятся за рубеж по организованным сложным схемам, с использованием для расслоения и транзита финансовых потоков множества счетов фирм-однодневок, открытых в различных банках. Перечисления за рубеж преимущественно осуществляются под видом внешнеторговых сделок по поставке товаров или купли-продажи ценных бумаг", - цитирует РБК документ.

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