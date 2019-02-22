Рогозин пообещал резидентам нового космического центра экономию на налогах и услугах ЖКХ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Предприятия Роскосмоса, которые переедут в будущий Национальный космический центр в Москве, сэкономят миллионы рублей в год на налоге на землю и электроэнергии. Об этом говорится в плане создания Центра, который представил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Статус резидента технопарка даст экономию на налоге на землю, имущество и транспорт до 100 млн рублей в год, переход на современные технологии электро-, тепло- и водоснабжении - экономия 242 млн рублей в год. Часть организаций в настоящее время арендуют помещения, расходы составляют 265 млн рублей в год. Общая экономия - 607 млн рублей в год", - говорится в презентации.

Говоря об экономии Центра Хруничева, на территории которого будет создан Национальный космический центр, Рогозин уточнил, что создание современных рабочих мест приведет к отказу от избыточных площадей. "Здесь мы получаем экономию до 189 млн рублей в год. Переход на современные технологии электро-, тепло- и водоснабжения даст нам 40 млн рублей. Итого 229 млн рублей ежегодно", - сказал глава Роскосмоса.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству Москвы и Роскосмосу создать Национальный космический центр, который сосредоточит все ключевые конструкторские бюро, предприятия и профильные организации.

Рогозин ранее сообщил, что центр заработает в Москве через три с половиной года, уже ведется обсуждение с правительством Москвы. В одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса, одновременно этот проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления центра Хруничева.