Трамп в скором времени намерен обсудить с Си Цзиньпином торговое соглашение США и Китая

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен в ближайшее время обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином финальные детали торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и я обсудим окончательные пункты торгового соглашения в ближайшее время", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. "Возможно, что встреча пройдет в Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида - прим. ТАСС). Возможно, что она состоится в марте", - добавил он.

"Я полагаю, что мы, скорее всего, заключим сделку с Китаем. Тот факт, что делегация [КНР] решила продлить торговые переговоры, говорит о хороших шансах заключить сделку", - отметил хозяин Белого дома.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

США и Китай в течение 2018 года неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Трамп пытается сократить торговый дефицит, а Китай, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это аналогичными мерами.