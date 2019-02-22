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Торговая война

Трамп допустил продление крайнего срока заключения торговой сделки США и Китая

По словам президента Соединенных Штатов, "будет целесообразным продлить этот крайний срок" в случае прогресса на переговорах по торговле

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность продления крайнего срока для заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, который истекает 1 марта. Как сообщил в пятницу американский лидер журналистам в Белом доме на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, это может произойти в случае, если проходящие в настоящее время в Вашингтоне консультации он признает успешными.

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"Если я увижу, что достигнут прогресс, что достигнут значительный прогресс, то будет целесообразным продлить этот крайний срок, сохранить таможенные пошлины [на ряд категорий китайских товаров] на уровне 10%, а не повышать их до 25%", - сказал он.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее.

США и Китай в течение прошлого года неоднократно вводили таможенные пошлины друг против друга.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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