Си Цзиньпин заявил, что торговые консультации Китая и США привели к позитивным сдвигам

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Консультации Китая и США по вопросам торговли привели к позитивным сдвигам и были высоко оценены международным сообществом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к Дональду Трампу.

"В течение некоторого времени переговорные группы двух стран реализовали консенсус, достигнутый на встрече [Си Цзиньпина] с президентом [США Дональдом Трапом в Аргентине], и провели интенсивные экономические и торговые консультации, которые привели к позитивным сдвигам", - цитирует в субботу агентство "Синьхуа" обращение Си Цзиньпина, которое передано членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ во время его встречи с Трампом в Белом Доме.

"Обе страны и международное сообщество в целом положительно отреагировали на это", - говорится в сообщении главы КНР. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что "стороны будут и впредь стремиться к взаимному уважению, сотрудничеству, беспроигрышному подходу в кооперации, а также достижению взаимовыгодного и взаимовыигрышного соглашения".

Лю Хэ в ходе встречи с американским лидером отметил, что "в течение двух дней команда двух стран провела плодотворные переговоры и добилась положительных результатов в таких областях, как сельское хозяйство, передача технологий, защита интеллектуальной собственности и финансовые услуги". "На следующем этапе стороны удвоят усилия и активизируют консультации, чтобы выполнить обязанности, возложенные на них главами государств", - резюмировал он.

Как сообщил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, проходящие в Вашингтоне торговые консультации Китая и США будут продлены до воскресенья. Трамп заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с Си Цзиньпином финальные детали торгового соглашения.