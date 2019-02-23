{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Си Цзиньпин заявил, что торговые консультации Китая и США привели к позитивным сдвигам

Председатель КНР выразил надежду на то, что "стороны будут и впредь стремиться к взаимному уважению"

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Консультации Китая и США по вопросам торговли привели к позитивным сдвигам и были высоко оценены международным сообществом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к Дональду Трампу.

На эту тему
Договориться за 90 дней. Ждать ли окончания торговой войны США и Китая?

"В течение некоторого времени переговорные группы двух стран реализовали консенсус, достигнутый на встрече [Си Цзиньпина] с президентом [США Дональдом Трапом в Аргентине], и провели интенсивные экономические и торговые консультации, которые привели к позитивным сдвигам", - цитирует в субботу агентство "Синьхуа" обращение Си Цзиньпина, которое передано членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ во время его встречи с Трампом в Белом Доме.

"Обе страны и международное сообщество в целом положительно отреагировали на это", - говорится в сообщении главы КНР. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что "стороны будут и впредь стремиться к взаимному уважению, сотрудничеству, беспроигрышному подходу в кооперации, а также достижению взаимовыгодного и взаимовыигрышного соглашения".

Лю Хэ в ходе встречи с американским лидером отметил, что "в течение двух дней команда двух стран провела плодотворные переговоры и добилась положительных результатов в таких областях, как сельское хозяйство, передача технологий, защита интеллектуальной собственности и финансовые услуги". "На следующем этапе стороны удвоят усилия и активизируют консультации, чтобы выполнить обязанности, возложенные на них главами государств", - резюмировал он.

Как сообщил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, проходящие в Вашингтоне торговые консультации Китая и США будут продлены до воскресенья. Трамп заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с Си Цзиньпином финальные детали торгового соглашения.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдМнучин, СтивенТорговая война
Один из основателей Twitter покидает совет директоров компании
Эван Уильямс заявил, что уходит, чтобы "сфокусироваться на других вещах"
Читать полностью