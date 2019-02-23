Эксперты: интенсивные консультации Китая и США заложили основу для торгового соглашения

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китайско-американские переговоры по вопросам торговли заложили прочную основу для достижения сторонами консенсуса и заключения торгового соглашения. Об этом в субботу пишет газета China Daily , цитируя мнение китайских экспертов.

"Недавние интенсивные консультации заложили прочную основу для нахождения странами точек соприкосновения, - сказал сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества Китая Лян Мин. - Стороны могут достичь соглашения по ключевым вопросам торговли".

В свою очередь, директор института международного бизнеса при Университете международного бизнеса и экономики (Пекин) Сан Байчуань сказал, что "это нормально, что две ведущие экономики мира имеют разные взгляды на определенные вопросы". "До тех пор, пока Китай и США ведут консультации и стремятся к нахождению консенсуса, двусторонние разногласия могут быть сглажены", - продолжил он. "Путем совместных усилий страны могут создать новую основу для более эффективного двустороннего сотрудничества на принципах взаимной выгоды и снизить таким образом риск конфронтации", - подчеркнул Сан Байчуань.

Эксперты также отмечают, что на положительный исход торговых переговоров в том числе может оказать влияние и высокий уровень консультаций. "Учитывая влиятельный состав переговорных групп, торгово-экономические консультации Китая и США могут продвинуться вперед по широкому кругу тем и привести к достижению важных консенсусов", - сказал вице-президент Центра международных экономических обменов КНР Вэй Цзяньго. "Помимо торговых вопросов и структурных проблем стороны также могут обсудить процентные ставки и дальнейшее открытие Китаем финансового сектора", - резюмировал он.

21-22 февраля в Вашингтоне состоялся очередной раунд торговых консультаций между Китаем и США. Китайскую делегацию возглавил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американской стороны в переговорах принимают участие представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Как сообщил в пятницу Мнучин, переговоры будут продлены до воскресенья.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами.