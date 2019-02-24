Премьер Баварии вступился за "Северный поток - 2" и раскритиковал США

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Германии нужно как можно больше вариантов для закупки газа, поэтому газопровод "Северный поток - 2" отвечает интересам страны. Об этом заявил в интервью, которое было опубликовано в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

Политик заявил, что за угрозой вице-президента США Майкла Пенса, сделанной во время Мюнхенской конференции по поводу закупок энергоносителей "с Востока", стоят "интересы американцев самим продавать газ в Европе". "Преследовать свои интересы в экономике это нормально. Однако неубедительно увязывать такие интересы с вопросами безопасности", - сказал Зедер. "Сложно понять, когда американское правительство называет немецкие машины риском для национальной безопасности, а потом сидит вместе с нами за один столом в рамках НАТО", - добавил он.

Зедер отметил, что Германии нужны все возможные опции для закупок газа, особенно на фоне отказа страны от мирного атома и от угля. "Не могу понять, почему газопровод, ведущий из России через Украину, должен быть более безопасным, чем прямой газопровод между Россией и Германией", - отметил премьер Баварии.

По его словам, нужно поддерживать диалог со всеми сторонами, в том числе с Россией. "В том, что касается мировой политики, Москва не сидит за столом для наказанных. Однако, разумеется, Россия сделала определенный вклад в то, что отношения с Западом ухудшились", - сказал политик.