Трамп хочет заключить торговую сделку с КНР, "которая будет замечательной для обеих стран"

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о желании заключить с Китаем такую торговую сделку, которая стала бы замечательной для обеих стран.

"Китай потрясающий. Мы хотим заключить сделку, которая будет замечательной для обеих стран, и именно это мы и собираемся делать", - отметил он на ежегодном балу губернаторов США в Белом доме. Слова президента приводит пресс-пул Белого дома.

"Если все пройдет хорошо, у нас будут очень важные новости в течение следующей недели или двух", - добавил американский лидер. Он не уточнил, о чем идет речь.

По его версии, экономика Китая из-за таможенных пошлин США "теряет позиции" по сравнению с американской. Трамп считает, что в этом аспекте Пекин хочет "поймать" Вашингтон.

"Пока я президент, они не поймают нас", - заключил он.

Американский лидер заявил в воскресенье, что принял решение отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в Вашингтоне продуктивными переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Трамп также сообщил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своем поместье в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США тогда заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее.