{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Распоряжение правительства о производителе ледокола "Лидер" выйдет в марте

"Роснефть" начнет финансирование разработки проекта не позднее 15 марта

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 25 февраля. /ТАСС/. Распоряжение правительства о строительстве ледокола "Лидер" на судоверфи "Звезда" выйдет в марте. Финансирование разработки самого проекта "Роснефть" начнет не позднее 15 марта, сообщил в понедельник журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.

"Распоряжение правительства выйдет в марте о единственном исполнителе. Мы договорились, не дожидаясь этого распоряжения. Не позднее 15 марта "Роснефть" за кредитные средства начнет финансировать разработку самого проекта, рабочей конструкторской документации конструкторскому бюро "Айсберг", чтобы в срок заложить корабль и в срок его сделать", - сказал Борисов.

Теги
РоссияБорисов, Юрий Иванович
Лидер Республики Корея призвал советников быть готовыми к открытию экономики КНДР
Мун Чжэ Ин подчеркнул, что соседние страны, международные организации и мировой капитал помогут развитию Пхеньяна
Читать полностью