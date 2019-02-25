Распоряжение правительства о производителе ледокола "Лидер" выйдет в марте

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 25 февраля. /ТАСС/. Распоряжение правительства о строительстве ледокола "Лидер" на судоверфи "Звезда" выйдет в марте. Финансирование разработки самого проекта "Роснефть" начнет не позднее 15 марта, сообщил в понедельник журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.

"Распоряжение правительства выйдет в марте о единственном исполнителе. Мы договорились, не дожидаясь этого распоряжения. Не позднее 15 марта "Роснефть" за кредитные средства начнет финансировать разработку самого проекта, рабочей конструкторской документации конструкторскому бюро "Айсберг", чтобы в срок заложить корабль и в срок его сделать", - сказал Борисов.