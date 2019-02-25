Заработать на саммите. Как вьетнамский бизнес готовится к встрече Трампа и Ким Чен Ына

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Вьетнамские бизнесмены стараются принять участие в подготовке к предстоящему саммиту КНДР - США и по возможности извлечь максимальную выгоду. Почти каждый день в Ханое появляются разнообразные товары и услуги с символикой встречи Ким Чен Ына и Доналада Трампа, передает корреспондент ТАСС.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

На одной из барных улиц столицы Чанву появилось специальное крафтовое пиво с вкусом кимчи, традиционного корейского блюда - острой капусты. Авторы напитка предлагают его под названием Ким Чен Эль. А по соседству можно отведать недавно изобретенный коктейль "Сделаем мир снова великим", который состоит из традиционной корейской водки - соджу, виски, ананасового сока с добавлением ванильного сиропа.

Также все, кто решится сделать стрижку под Ким Чен Ына - классический полубокс с бритыми висками и высоко зачесанной назад челкой, или же покрасить волосы в цвет как у Трампа, местные рестораны предлагают бесплатную пиццу с именами лидеров КНДР и США.

Одна из местных туристических компаний несколько дней назад запустила акцию по продажам туров в Пхеньян и Вашингтон. Как рассказали в агентстве, клиенты при бронировании туров в эти дни смогут получить скидки до $250, а также упрощенную процедуру оформления виз в две страны.

На местных рынках на днях появились футболки с портретами Ким Чен Ына и Трампа. По словам хозяев магазинов, стоимость одной майки составляет около $5, а ежедневно они продают не менее 500 штук.

Расходы на саммит

Власти Вьетнама пока не оглашают расходы на подготовку второго саммита КНДР - США. Первая же встреча лидеров этих стран в Сингапуре в июне 2018 года обошлась казне города-государства в $15 млн. При этом примерно половину этой суммы потратили на обеспечение безопасности. Еще около $3,7 млн ушли на организацию и обслуживание медиацентра.