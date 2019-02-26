Эксперт: КНДР в случае перезапуска комплекса Кэсон сможет получать до $150 млн в год

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом будет добиваться ослабления санкций и возобновления работы совместного межкорейского индустриального комплекса в Кэсоне, что даст Пхеньяну приток валютных средств в объеме до $150 млн в год. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу NHK бывший сотрудник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, получивший несколько лет назад убежище в Южной Корее.

"Ким Чен Ыну сейчас нужны деньги. Поэтому первостепенной задачей для него на саммите с Трампом станет вопрос снятия санкций с целью возобновления работы комплекса Кэсон и туристических поездок на курорт в горах Кымгансан. Если это произойдет, Северная Корея будет получать около $150 млн в год", - считает он.

По его словам, взамен КНДР, скорее всего, пойдет на закрытии ядерного центра КНДР в Йонбене. Однако, как отмечает экс-дипломат, это сооружение очень старое и в любом случае подлежит ликвидации. Поэтому этот шаг Пхеньяна не способен решить проблему денуклеаризации полностью.

В Ханое в настоящее время завершаются последние приготовления к второй встрече Ким Чен Ына и Трампа, которая намечена на 27-28 февраля. Первая в истории встреча лидеров двух стран прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Технопарк в Кэсоне впервые открылся в 2004 году, там на 124 южнокорейских предприятиях работали более 54 тыс. граждан КНДР. Комплекс был закрыт после проведения КНДР в 2016 году ядерных и ракетных испытаний. В Южной Корее заподозрили, что часть получаемых Севером валютных средств от этого совместного проекта шла на развитие его ядерной и ракетной программ.