Внедрять раздельный сбор мусора в России начнут с мегаполисов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора (РСО) в России будет внедряться сначала в городах-миллионниках. Всю систему для этого предстоит выстроить с нуля, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии.

Зампред правительства РФ Алексей Гордеев 31 января на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления назвал первоочередной задачей переход до конца 2019 года на раздельный сбор мусора в РФ по двухпотоковому принципу. Этот принцип предполагает, что жители кладут в один контейнер пригодные для вторичной переработки материалы (бумага, пластик, металл, стекло), не загрязненные органикой, а в другой - грязную упаковку, смет с улиц и органические отходы. Из поручений по итогам этого заседания следует, что Минприроды должно представить предложения об организации отдельного сбора органических фракций мусора до 28 февраля 2019 года, сам механизм может запуститься к концу 2019 года.

"Внедрять систему прежде всего должны города-миллионники - это диктует экономика процесса. На пути к повсеместному и бесперебойному использованию данной концепции стоит немало трудностей. Необходимую инфраструктуру предстоит создать с нуля: помимо установки баков для раздельного сбора отходов нужно обеспечить специальную технику, а также места обработки отходов различных фракций и т.д.", - сказал собеседник агентства.

При этом в ведомстве не пояснили, как коррелируется старт РСО в России с городов-миллионников с тем, что Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить реформу мусорной отрасли до 2022 года.

В Минприроды отметили, что внедрение раздельного сбора мусора потребует поддержки государства: "Интегрирование принципов раздельного сбора будет происходить с помощью субъектов, действующих региональных операторов и при поддержке правительства. Концепция перехода на раздельный сбор отходов закреплена 89-ФЗ (федеральный закон "Об отходах производства и потребления" - прим. ТАСС), там перечислены основные положения и требования по переходу на новую систему".

Сортировка мусора на чистые и загрязненные "не только облегчит [возможно, удешевит] сортировку мусора региональным оператором, но и позволит прививать населению культуру рационального обращения с отходами", считают в ведомстве.