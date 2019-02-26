МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что сервисы продаж билетов отмечают рост среднего чека на перелеты за последние месяцы. Так, по данным сервисов, рост цен на авиабилеты за декабрь - февраль в России составлял до 33%.

"ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты по материалам СМИ. Вместе с тем выводы о резком росте цен из-за роста затрат авиакомпаний не подтверждаются. Динамика цен на этом рынке определяется спросом и платежеспособностью населения, а не затратами перевозчиков", - передала слова Редько пресс-служба ведомства.

По словам Редько, оценка динамики цен по данным двух месяцев низкого сезона преждевременна, и это подтверждается большим разбросом показаний разных агентств. "Кроме того, следует учитывать, что большая часть авиабилетов приобретается напрямую у авиакомпаний, а показатели продаж через агентства - агрегаторы могут быть нерепрезентативными. Тем не менее, ФАС опросит агентства - агрегаторы о применяемых методиках расчета "среднего чека", а также авиакомпании о фактически сложившейся по всем каналам продаж динамике цен на авиабилеты по внутрироссийским маршрутам", - пояснил он.