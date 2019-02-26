Эксперты: для реализации реформы ТКО в АЗРФ нужно создавать успешные экономические модели

ТАСС, 26 февраля. Для успешной реализации реформы обращения с отходами в регионах, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), необходимо создавать специальные экономические модели, при которых для бизнеса это будет прибыльно и выгодно. На данный момент, внедрение нововведений может быть затруднено из-за высокой стоимости на вывоз отходов из труднодоступных территорий, такое мнение во вторник высказали эксперты во время дискуссионного клуба "Проблемы и перспективы реализации реформы системы управления ТКО в удаленных и труднодоступных территориях Арктики", которая состоялась в экспертном центре "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА).
В начале дискуссии эксперт проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников отметил, что подходит к концу второй месяц реализации "мусорной реформы", но ситуация со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) и даже стоимость этой услуги в разных регионах заметно отличаются. В стране запущен национальный проект "Экология", начата реализация Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Однако до сих пор в реформе много проблем и вопросов, которые не нашли конкретного решения, в частности в арктических субъектах РФ стоит вопрос о высокой стоимости вывоза мусора из труднодоступных территорий.
"Сейчас вышла следующая ситуация - реформа стартовала, однако каждый из регионов РФ сейчас идет на ощупь. То есть фактически, такой большой процесс был запущен без управленческой и экономической моделей обращения отходов, без обучения этим моделям и технологиям региональных служащих", - сказал доцент РАНХиГС, руководитель программы "Управления отходами производства и потребления" Содном Будатаров.
По его словам, в первую очередь сейчас необходимо сосредоточиться на создании так называемой экономики замкнутого цикла, в который будет вовлечен вторичный оборот не только твердых коммунальных отходов, но и промышленные отходы.
Поддержка бизнеса
В свою очередь руководитель экологического пресс-центра Общественной палаты РФ Владислава Ковалевская во время дискуссии отметила, что профильная комиссия ОПРФ в декабре проводила аудит новых тарифов, которые рассчитывались для проведения реформы. "На основе проведенного анализа мы видим, что зачастую в регионах АЗРФ платеж населения за утилизацию ТКО находится на уровне среднего по стране, но иногда создается четкое ощущение, что платежи "подгоняли" к средним значениям используя нормативы накопления. Например, есть такие, кто установил в отдаленных территориях, откуда будет дорого возить мусор, более низкий объем накопления отходов, а там, где люди живут близко к крупным городам накопление больше и дешевле, таким образом платеж для граждан выравнивается", - сказала она.
По ее словам, все жители платят за производимый объем отходов одинаково, но при этом утилизация в труднодоступных местах существенно дороже обходится региональному оператору. Ковалевская отмечает, что нельзя давить на региональных операторов, создавать им изначально невыгодные условия работы. "Существуют различные инструменты поддержки хода реформы, в том числе в некоторых регионах за счет муниципального бюджета субсидируют часть затрат регоператоров, чтобы сдержать рост платежей населения. Кроме того, целью созданной в этом году публично-правовой компании "Российский экологический оператор" в том числе является - привлечение инвесторов в отрасль, помощь в корректировке территориальных схем в субъектах, поиск взаимовыгодных межрегиональных взаимодействий и технологических решений, что также может существенно повлиять на размер тарифа за услуги регоператорам", - пояснила она.
По данным экспертов, сейчас нужно не только контролировать и критиковать течение реформы, но и всему экспертному сообществу помочь в становлении новой отрасли. По их словам, стоимость вывоза мусора из труднодоступных населенных пунктов не должна полностью покрываться за счет жителей и люди, проживающие на труднодоступных для вывоза мусора регионах, не должны платить больше только потому, что везти их мусор дороже.
Региональные операторы, которые уже работают по новой схеме обращения с отходами, также делают акцент на сложностях работы в Арктике. "Первая и самая главная сложность - это климат, Мурманская область в зимне-весенний период славится своими снегопадами. Буквально на прошлой неделе в регионе было минус пять градусов и шел снег, было невозможно проехать и пройти во дворы, это мы даже не говорим о мусоровозе, который имеет большие габариты. Из-за таких сложностей, происходит нарушение графика, которое влечет за собой наказание за его срыв, зачастую это дополнительная нагрузка на бизнес", - сказал первый заместитель генерального директора АО "Управление отходами" (региональный оператор обращения с ТКО в Мурманской области) Евгений Барзыкин.
В Карелии регоператор также отмечает, что есть ряд проблем, связанный с погодными условиями, недовольством жителей тарифами и качеством оказываемых услуг. "Кроме того, в тарифе у нас отсутствует так называемый "бесконтейнерный сбор", когда МУПы или уполномоченные организации раздавали населению пакеты, а потом во время приезда мусоровоза все вывозилось. При этом возникает вопрос кто может компенсировать эти расходы. Такой же вопрос про компенсацию затрат возникает при взаимодействии с волонтерами, это прекрасная инициатива, но, чтобы вывезти собранный мусор нужно компенсировать за счет чего-то эти затраты", - добавил директор ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов (региональный оператор в Карелии).
В заключение дискуссии Воротников сказал, что пока в арктических регионах остается достаточное количество вопросов, связанных с новой реформой. "Мы видим огромные пробелы и нормативно-правовые, и организационные, и технологические. В ближайшее время нужно решить такие вопросы, как: создание актуализированной базы плательщиков по услугам регионального оператора; развитие региональной транспортной инфраструктуры для деятельности регоператора; правовое обеспечение и финансирование ликвидации несанкционированных свалок; федеральная финансовая поддержка многих направлений реформы управления ТКО, особенно в Арктике. Для этого нужно вносить коррективы в существующий механизм хотя бы на территории АЗРФ", - сказал он.
Ситуация с реформой
С 1 января в России стартовала так называемая "мусорная реформа", в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.
Ранее сообщалось, что установление новых тарифов на вывоз мусора в рамках перехода на новую систему обращения с отходами в РФ стало предметом споров. По данным Госдумы, в отдельных регионах были случаи завышения норм накопления или стоимости вывоза условной единицы ТКО. В ассоциации "Чистая страна", которая представляет бизнес, заявляли, что в некоторых субъектах платеж для населения был занижен так, что поставил на грань окупаемости работу предприятий. Участники рынка и власти признавали, что отсутствие единой методологии при определении тарифа привело к ряду перекосов в стоимости услуги для населения при том, что реформа уже стартовала с января, и жители получили первые платежки за мусор.
Двадцатого февраля президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию обратился к теме тарифов за вывоз мусора для населения. По его словам, реформа отрасли обращения с отходами не должна вылиться в беспочвенное повышение стоимости этой услуги. Он добавил, что необходимо создать цивилизованную и безопасную систему, а долю отходов, отправляемых на сортировку, повысить с 8-9% до 60%.
Российская Арктика
Российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области, Коми и Якутию, Красноярский край, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии, которые были объявлены территорией СССР постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года. С российской арктической зоной граничат территории четырех государств: США, Канады, Норвегии и Дании, которая владеет Гренландией.