Эксперты: для реализации реформы ТКО в АЗРФ нужно создавать успешные экономические модели

Доцент РАНХиГС Содном Будатаров считает, что стоит в первую очередь создавать экономику замкнутого цикла, в который будет входить вторичный оборот как ТКО, так и промышленных отходов

ТАСС, 26 февраля. Для успешной реализации реформы обращения с отходами в регионах, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), необходимо создавать специальные экономические модели, при которых для бизнеса это будет прибыльно и выгодно. На данный момент, внедрение нововведений может быть затруднено из-за высокой стоимости на вывоз отходов из труднодоступных территорий, такое мнение во вторник высказали эксперты во время дискуссионного клуба "Проблемы и перспективы реализации реформы системы управления ТКО в удаленных и труднодоступных территориях Арктики", которая состоялась в экспертном центре "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА). В начале дискуссии эксперт проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников отметил, что подходит к концу второй месяц реализации "мусорной реформы", но ситуация со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) и даже стоимость этой услуги в разных регионах заметно отличаются. В стране запущен национальный проект "Экология", начата реализация Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Однако до сих пор в реформе много проблем и вопросов, которые не нашли конкретного решения, в частности в арктических субъектах РФ стоит вопрос о высокой стоимости вывоза мусора из труднодоступных территорий. "Сейчас вышла следующая ситуация - реформа стартовала, однако каждый из регионов РФ сейчас идет на ощупь. То есть фактически, такой большой процесс был запущен без управленческой и экономической моделей обращения отходов, без обучения этим моделям и технологиям региональных служащих", - сказал доцент РАНХиГС, руководитель программы "Управления отходами производства и потребления" Содном Будатаров. По его словам, в первую очередь сейчас необходимо сосредоточиться на создании так называемой экономики замкнутого цикла, в который будет вовлечен вторичный оборот не только твердых коммунальных отходов, но и промышленные отходы.

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Поддержка бизнеса В свою очередь руководитель экологического пресс-центра Общественной палаты РФ Владислава Ковалевская во время дискуссии отметила, что профильная комиссия ОПРФ в декабре проводила аудит новых тарифов, которые рассчитывались для проведения реформы. "На основе проведенного анализа мы видим, что зачастую в регионах АЗРФ платеж населения за утилизацию ТКО находится на уровне среднего по стране, но иногда создается четкое ощущение, что платежи "подгоняли" к средним значениям используя нормативы накопления. Например, есть такие, кто установил в отдаленных территориях, откуда будет дорого возить мусор, более низкий объем накопления отходов, а там, где люди живут близко к крупным городам накопление больше и дешевле, таким образом платеж для граждан выравнивается", - сказала она. По ее словам, все жители платят за производимый объем отходов одинаково, но при этом утилизация в труднодоступных местах существенно дороже обходится региональному оператору. Ковалевская отмечает, что нельзя давить на региональных операторов, создавать им изначально невыгодные условия работы. "Существуют различные инструменты поддержки хода реформы, в том числе в некоторых регионах за счет муниципального бюджета субсидируют часть затрат регоператоров, чтобы сдержать рост платежей населения. Кроме того, целью созданной в этом году публично-правовой компании "Российский экологический оператор" в том числе является - привлечение инвесторов в отрасль, помощь в корректировке территориальных схем в субъектах, поиск взаимовыгодных межрегиональных взаимодействий и технологических решений, что также может существенно повлиять на размер тарифа за услуги регоператорам", - пояснила она. По данным экспертов, сейчас нужно не только контролировать и критиковать течение реформы, но и всему экспертному сообществу помочь в становлении новой отрасли. По их словам, стоимость вывоза мусора из труднодоступных населенных пунктов не должна полностью покрываться за счет жителей и люди, проживающие на труднодоступных для вывоза мусора регионах, не должны платить больше только потому, что везти их мусор дороже. Региональные операторы, которые уже работают по новой схеме обращения с отходами, также делают акцент на сложностях работы в Арктике. "Первая и самая главная сложность - это климат, Мурманская область в зимне-весенний период славится своими снегопадами. Буквально на прошлой неделе в регионе было минус пять градусов и шел снег, было невозможно проехать и пройти во дворы, это мы даже не говорим о мусоровозе, который имеет большие габариты. Из-за таких сложностей, происходит нарушение графика, которое влечет за собой наказание за его срыв, зачастую это дополнительная нагрузка на бизнес", - сказал первый заместитель генерального директора АО "Управление отходами" (региональный оператор обращения с ТКО в Мурманской области) Евгений Барзыкин.