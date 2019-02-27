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Северный Кавказ

Стоимость создания фермы на 3 тыс. коров в Северной Осетии превысит 3 млрд рублей

Предполагается, что реализация проекта позволит удовлетворить часть потребностей жителей региона в молочной продукции

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей понадобится для реализации проекта по созданию животноводческого комплекса на 3 тыс. голов в Северной Осетии. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Вячеслав Битаров.

"Большой проект в сельском хозяйстве реализует у нас компания "Березка". Для развития проекта республика предоставила предприятию более 1 тыс. га земли. Сейчас благодаря помощи Министерства РФ по делам Северного Кавказа они будут реализовывать проект стоимостью более 3 млрд рублей по созданию животноводческого комплекса на 3 тыс. голов, из которых 1,2 тыс. голов - дойное стадо", - сказал Битаров.

Он отметил, что это позволит удовлетворить часть потребностей жителей региона в молоке и молочной продукции. По словам главы республики, у компании большой опыт по производству молочной продукции. "Они имеют более тысячи голов крупного рогатого скота - это дойное стадо, коровы французской породы", - пояснил он.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минкавказ поддержало проект по строительству полностью роботизированной фермы на 3 тыс. голов скота в Северной Осетии. Как отмечалось, реализацией проекта будет заниматься агропромышленный холдинг "Мастер-прайм. Березка".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
Северный Кавказ
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