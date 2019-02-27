"Ъ": Минсельхоз не поддержал предложение ФТС по расширению продуктового эмбарго

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз не поддержал инициативу ФТС по расширению перечня товаров, попадающих под действие российского продуктового эмбарго. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания, прошедшего у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова на прошлой неделе с участием крупнейших отраслевых объединений. Копия документа есть у "Ъ", ее подлинность подтвердили три источника газеты.

"Предложение ФТС создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения российскими продуктами питания", - считают в министерстве. Конкретизировать последствия инициативы там не стали. При этом в Минсельхозе добавили, что этот вопрос требует более тщательной проработки с сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества.

По словам источника издания, основные риски были в запрете на ввоз концентратов и ингредиентов для производства детского питания, в том числе для детей раннего возраста, соков и безалкогольных напитков. Сегодня производство подобного сырья в России не развито и на решение этой проблемы потребуется минимум несколько лет, отметил он.

ФТС предложила расширить перечень продуктов, запрещенных к ввозу в РФ из ряда других стран для того, чтобы минимизировать случаи ввоза попавшей под продэмбарго продукции обманными способами. Письмо с перечнем продукции, которую предлагается добавить в список запрещенной к ввозу, было направлено в Минсельхоз 13 февраля.

По данным РБК, документ, подготовленный ФТС, предлагает распространить запрет на ввоз всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабов, креветок, устриц и мидий), икры осетровых, консервированных овощей, фруктов и орехов, оливок, консервированных томатов, джемов, мармеладов, фруктового пюре и фруктовых соков. Запрет предлагается ввести на ввоз свежей и охлажденной баранины и козлятины, некоторых субпродуктов, яиц, меда, лука-севка. Также под запрет подпадут живые животные: лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, куры и другая домашняя птица.

Кроме того, в перечень предлагается внести солодовый экстракт и пищевые добавки, используемые при производстве. Исключение - специализированная пищевая продукция для питания спортсменов.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, затем этот список был расширен за счет других стран Европы и Украины.