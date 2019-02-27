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Второй саммит США — КНДР
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Трамп заявил, что США помогут КНДР реализовать ее "безграничный экономический потенциал"

Глава Белого дома отметил, что КНДР "ждет великолепное будущее", поскольку Ким Чен Ын - "великолепный лидер"
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
© AP Photo/ Evan Vucci

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. КНДР обладает безграничным экономическим потенциалом, и США готовы помочь в его реализации. Об этом в среду перед началом второго саммита КНДР - США заявил американский президент Дональд Трамп, передает корреспондент ТАСС из медиацентра в Ханое.

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"Как я много раз заявлял прессе, а также всем, кто хотел слушать, я думаю, что ваша страна обладает великолепным экономическим потенциалом, он невероятный и не имеет границ <...> Я хочу увидеть, как это произойдет, я надеюсь, что это станет реальностью, и мы поможем сделать так, чтобы это произошло", - подчеркнул Трамп. Также глава Белого дома выразил мнение, что КНДР "ждет великолепное будущее", потому что Ким Чен Ын - "великолепный лидер".

Саммит США - КНДР во Вьетнаме стал второй встречей подобного плана. Трамп и Ким Чен Ын встречались до этого в Сингапуре в 2018 году.

В новость были внесены изменения (15:17 мск) — расширена цитата

Теги
СШАКНДРТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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