Каракас контактирует с ЕС по возможности совершать платежи

"Мы работаем с ООН, мы работаем с Международным комитетом Красного Креста, мы работаем с Евросоюзом, чтобы иметь содействие в гуманитарной сфере. И, конечно, чтобы - и это намного важнее - у правительства Венесуэлы была возможность покупать, импортировать то, что нужно народу страны. Суть санкций - блокировать наши деньги. Почти невозможно платить через традиционные банковские системы", - сказал он.

США на фоне политического кризиса в Венесуэле ужесточили санкции против этой страны. Американские власти внесли в черный список губернаторов четырех штатов Венесуэлы. В конце января под ограничения попала Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA. Вашингтон также заявил о заморозке ее активов на $7 млрд. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.