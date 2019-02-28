Украина отменила ряд авиарейсов в Индию

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Украина отменила несколько авиарейсов в Нью-Дели и решает вопрос о возвращении из Индии на родину украинских граждан. Об этом в четверг сообщила Консульская служба МИД Украины.

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"В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в Международный аэропорт им. И. Ганди в Нью-Дели, - сообщила служба в Twitter. - Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении на Украину группы соотечественников. Вопрос - на контроле консульской службы".

Накануне пассажирский самолет авиакомпании Международные линии Украины, выполнявший рейс Нью-Дели - Киев, вылетел альтернативным маршрутом и прибыл в пункт назначения с опозданием.