Самолет авиакомпании Air Astana вылетел из Нью-Дели в Алма-Ату через Маскат

АСТАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air Astana со 169 пассажирами на борту вылетел в четверг из Нью-Дели в Алма-Ату через Оман. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

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"Рейс КС908 авиакомпании Air Astana за 27 февраля по маршруту Нью-Дели - Алма-Ата в настоящее время вылетел в Алма-Ату из аэропорта Маската, столицы Омана, где проводилась дозаправка", - говорится в сообщении.

"Авиакомпания также сообщает, что в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана отменяются рейсы по направлению Алма-Ата/Астана - Нью-Дели 28 февраля и 1 марта. В связи с этим пассажиры отмененных рейсов или теряющие стыковку могут оформить вынужденный возврат, перебронирование без штрафов в течение недели либо переписать билеты на рейсы с участием интерлайн-партнеров", - уточнили в пресс-службе.

Пакистан закрыл воздушное пространство на фоне роста напряженности в отношениях с Индией после нападения 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмире на военную колонну, которое унесло жизни 45 человек.