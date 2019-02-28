Член совета директоров Huawei написала открытое письмо американским СМИ

ТАСС, 28 февраля. Член совета директоров Huawei Кэтрин Чэнь направила открытое письмо представителям американских СМИ с приглашением посетить кампусы этой компании, которую правительство США обвиняет в шпионаже в пользу КНР. Об этом в четверг сообщает агентство " Синьхуа ".

"От лица Huawei я хотела бы пригласить представителей американских СМИ посетить наши кампусы и пообщаться с нашими сотрудниками. Я надеюсь, что вы сможете передать увиденное и услышанное вашей аудитории и показать ей, что наши двери всегда открыты" - сказано в письме.

По мнению Чэнь, в последние годы между китайской компанией и правительством США возникло недопонимание. Между тем она напомнила, что Huawei успешно сотрудничает со многими ведущими американскими фирмами, а также поддерживает научные исследования в университетах США. "Америка показала пример того, как разжечь страсть к технологическим инновациям. Мы тоже вдохновлены вашей историей креативности и трудолюбия", - подчеркнула Чэнь.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор компании Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Компания Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.