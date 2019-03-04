Еврокомиссия намерена вести переговоры с Россией от имени ЕС по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия готова вести переговоры с Россией по "Северному потоку - 2" от имени Евросоюза, если получит мандат Совета ЕС, запрос на который был уже отклонен в 2017 году. Об этом заявил в понедельник после заседания Совета ЕС по энергетике генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

"Мы внесли на рассмотрение Совета ЕС мандат Еврокомиссии на переговоры с Россией еще в июле 2017 года, то есть до внесения изменений в Газовую директиву, которые были предложены в ноябре. Предложенный мандат Еврокомиссии все еще находится на рассмотрении в Совете ЕС, и мы подтверждаем: Еврокомиссия остается готова от имени ЕС вести переговоры с Россией [по "Северному потоку - 2"], если Совет ЕС одобрит этот мандат", - заявил он.

Еврокомиссия предложила государствам ЕС выдать ей мандат для переговоров с Россией о "Северном потоке - 2" и добиться заключения с Россией двустороннего соглашения по регулированию этого проекта. Таким образом, она рассчитывала обеспечить контроль Брюсселя над этим проектом и перенести решение вопроса о строительстве этого газопровода с уровня межгосударственных отношений между РФ и Германией на уровень отношений РФ со всем Евросоюзом.

После того как Совет ЕС отверг этот проект, Еврокомиссия приступила к доработке Газовой директивы, которая находится сейчас в завершающей стадии, чтобы законодательным путем распространить европейские энергонормы на "Северный поток - 2", находящийся вне территории ЕС.