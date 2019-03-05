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"Ъ": AliExpress начал продавать в России автомобили

Первым партнером компании станет бренд Chery, отмечает издание
Автомобиль Chery Tiggo 7 AP Photo/Andy Wong
Описание
Автомобиль Chery Tiggo 7
© AP Photo/Andy Wong

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Китайская интернет-площадка AliExpress начала онлайн-продажи автомобилей в России, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя AliExpress.

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"Торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей", - отмечается в публикации.

В частности, покупателям будут доступны кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.

По мнению исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, запуск нового направления может подстегнуть общие продажи AliExpress, однако площадка сразу не станет весомым конкурентом для автодилеров. "Учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной", - сказал он "Коммерсанту".

AliExpress является дочерней площадкой Alibaba Group - крупнейшей интернет-компании Китая, работающей в сфере электронной коммерции. Alibaba Group была основана Джеком Ма в 1999 году. Помимо AliExpress, у группы есть собственная электронная платежная система Alipay, а также интернет-площадки Alibaba и Taobao

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