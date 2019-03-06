МИД Украины: у Киева есть план на случай отсутствия соглашения с Москвой по транзиту газа

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Украина разработала план действий на случай, если на переговорах с РФ ей не удастся заключить новое соглашение о транзите российского газа через ее территорию. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщило агентство Укринформ .

"Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться "плана А" (заключение нового соглашения - прим. ТАСС), и должны завершить все эти действия до середины июля, - сказала она. - Наш "план А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС - прим. ТАСС), сделать их юридически обязывающими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае".

По словам Зеркаль, Украина совместно с иностранными партнерами разрабатывает и меры на случай, если Россия откажется подписывать новое газовое соглашение на условиях, предлагаемых Киевом. Она добавила, что украинская сторона в решении этих вопросов полагается на четкую позицию Еврокомиссии.

"Мы работаем с нашими партнерами над планами реагирования [на кризис], - сказала замглавы МИД Украины. - В этом смысле мы поддерживаем диалог с нашими европейскими партнерами относительно их взглядов на планы касательно поддержания устойчивости [энергетической системы]. Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов", - добавила Зеркаль.