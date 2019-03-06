МИД Украины: у Киева есть план на случай отсутствия соглашения с Москвой по транзиту газа

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Украина разработала план действий на случай, если на переговорах с РФ ей не удастся заключить новое соглашение о транзите российского газа через ее территорию. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщило агентство Укринформ.
"Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться "плана А" (заключение нового соглашения - прим. ТАСС), и должны завершить все эти действия до середины июля, - сказала она. - Наш "план А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС - прим. ТАСС), сделать их юридически обязывающими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае".
По словам Зеркаль, Украина совместно с иностранными партнерами разрабатывает и меры на случай, если Россия откажется подписывать новое газовое соглашение на условиях, предлагаемых Киевом. Она добавила, что украинская сторона в решении этих вопросов полагается на четкую позицию Еврокомиссии.
"Мы работаем с нашими партнерами над планами реагирования [на кризис], - сказала замглавы МИД Украины. - В этом смысле мы поддерживаем диалог с нашими европейскими партнерами относительно их взглядов на планы касательно поддержания устойчивости [энергетической системы]. Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов", - добавила Зеркаль.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале марта заявил, что Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года при соблюдении ряда условий, таких как: урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка на Украине. Министр энергетики Александр Новак в конце февраля заявил, что транспортировка газа по территории Украины в Европу сейчас в 2-2,5 раза дороже других маршрутов, например, "Северного потока - 1", из-за устаревшей газотранспортной системы Украины. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в конце февраля, что Украина должна обеспечить конкурентные условия для транзита газа из РФ, приведя в соответствующее состояние газотранспортную систему страны.
В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств. 21 января в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча по транзиту российского газа через территорию Украины с участием России, Украины и Еврокомиссии, завершившаяся безрезультатно. Как заявили представители украинской делегации, предложение России просто продлить действующий контракт Украину не устраивает, а предложение Еврокомиссии в Киеве намерены изучить.