В Госдуму внесли законопроект о поэтапном переходе на цифровую маркировку табачных изделий

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Группа парламентариев в среду внесла в Госдуму законопроект о поэтапном переходе к обязательной цифровой маркировки табачной продукции: с 1 июля 2019 года - для сигарет и папирос, с 1 июля 2024 года - для остальных ее видов. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Цифровая маркировка табачной продукции стала обязательной в России с 1 марта 2019 года. При этом сейчас правительство разрабатывает постановление, в котором будет пересмотрен поэтапный переход к ней, причем для разных видов продукции будут предусмотрены разные сроки.

"Более того, для импортной табачной продукции сроки внедрения системы маркировки должны быть гармонизированы с общемировыми и европейскими аналогами", - отмечают в пояснительных материалах разработчики законопроекта во главе с первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам Сергеем Катасоновым (фракция ЛДПР).

Согласно директиве Европейского союза, обязательная маркировка в странах блока для сигарет вводится с мая 2019 года, а для иной табачной продукции - с мая 2024 года. Парламентарии указывают на то, что производство сигаретных пачек более автоматизировано и тем, кто производит трубочный, кальянный табак, сигары или сигариллы, для внедрения технологии маркировки требуется больше времени.

Закон, предусматривающий обязательную маркировку табачных изделий, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 июля 2018 года. Маркировка должна использоваться для учета производства табачных изделий, их перевозки через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или через границу РФ, оптовой и розничной торговли, а также для отслеживания оборота производственного оборудования. Проверка средств идентификации проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, а также уполномоченными органами с использованием информационных систем.